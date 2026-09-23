 ФИФА открыла две новые спортивные арены для детей в Палестине - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

ФИФА открыла две новые спортивные арены для детей в Палестине - ФОТО

First News Media09:46 - Сегодня
ФИФА открыла две новые спортивные арены для детей в Палестине - ФОТО

Благодаря двум новым мини-полям FIFA Arena в Марах-Рабахе (к югу от Вифлеема) и Кусине (на севере Западного берега) дети и жители региона Палестины — ассоциации-члена ФИФА — получили столь необходимое пространство для игр, соревнований и совместного досуга.

Площадки, разработанные ФИФА совместно с Палестинской футбольной ассоциацией и софинансируемые Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии, уже открыты для местного населения. Их запуск произошел в особенно трудное время для общин по всему Западному берегу, где ограничения нарушили привычный уклад жизни и затруднили доступ к школам, услугам, спорту и другим видам деятельности.

На этом фоне две новые арены FIFA Arena предназначены прежде всего как практические объекты для местного населения: места, где дети могут безопасно играть в футбол, регулярно заниматься спортом и общаться друг с другом, несмотря на окружающие обстоятельства.

Вплоть до 25 сентября на новых полях будет проходить турнир «Объединяйтесь ради мира: Кубок среди детей» (Unite for Peace: Kids’ Cup), который соберет 14 местных палестинских команд и до 160 детей. Программа турнира включает групповые матчи, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, а также дополнительные футбольные мероприятия для детей и жителей окрестных деревень и городов. Эта инициатива использует силу «прекрасной игры» для продвижения мира, дружбы, инклюзивности, командного духа, взаимного уважения и честной игры в рамках кампании ФИФА «Объединяйтесь ради мира».

«Ценность этих объектов FIFA Arena будет определяться тем, что происходит на полях изо дня в день», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. «Для детей, живущих в общинах, где жизнь часто нарушается ограничениями и неопределенностью, наличие места, где они могут играть в футбол, встречаться с друзьями и заниматься организованным спортом, важно как никогда. Особенно сейчас, когда мы отмечаем Международный день мира, мы надеемся, что эти арены ФИФА будут служить местным жителям долгие годы».

Кубок «Unite for Peace: Kids’ Cup» ознаменует начало регулярного использования обоих объектов. Поля не останутся просто символическими проектами, а сразу станут активными центрами общественной жизни. Турнир завершится 25 сентября финалом, церемонией награждения и официальным открытием двух арен FIFA Arena.

Один из объектов расположен в районе Захер-Аль-Тур напротив средней школы для девочек в Марах-Рабахе, а второй — в северо-западной части деревни Кусин, рядом с главной дорогой, соединяющей Кусин и Дейр-Шараф. Эти два мини-поля служат примером более широких усилий ФИФА по расширению доступа к футбольной инфраструктуре.

Кубок «Unite for Peace: Kids’ Cup» проводится в рамках кампании ФИФА «Объединяйтесь ради мира» и является частью программы FIFA Arena Programme — инициативы ФИФА по созданию безопасных, долговечных и доступных футбольных пространств в общинах по всему миру, сопровождающейся предоставлением футбольного инвентаря для поддержки постоянной спортивной активности.

Открытие полей для детского кубка совпадает с Международным днем мира, который ежегодно отмечается 21 сентября. Однако для жителей Марах-Рабаха и Кусина значение проекта FIFA Arena выходит за рамки этой символической даты. Главная цель — оставить после себя постоянное, функционирующее пространство, где дети смогут регулярно играть, тренироваться и встречаться, принося реальную пользу людям, сталкивающимся с серьезными ограничениями в повседневной жизни.

Поделиться:
616

Актуально

Мнение

Земля помнит всё: экологическая цена оккупации и возрождение Карабаха

Мнение

Азербайджан переходит к промышленному наполнению регионов

Политика

Президент Азербайджана помиловал француза Мартина Райана

Xроника

Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц

Спорт

Десятая гонка в Баку: Чего ждать от Гран-при Азербайджана 2026? - ФОТО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч с Таджикистаном

ФИФА открыла две новые спортивные арены для детей в Палестине - ФОТО

Дзюдоисты Азербайджана завоевали еще 2 золота на чемпионате мира среди ветеранов ФОТО

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

UEFA и CONCACAF требуют от FIFA выделить по 10 миллионов долларов каждой федерации

Финал Кубка Азербайджана впервые пройдет в Гяндже

Спортсмены-любители из Азербайджана вошли в историю плавания на открытой воде - ФОТО

«Карабах» обыграл «Шафу» и поднялся на второе место в Премьер-лиге

Последние новости

Гюльшен Пашаева: Южный Кавказ должен самостоятельно формировать архитектуру своей безопасности

Сегодня, 13:33

Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Швеции в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 13:22

В Масазыре произошла тяжелая авария с участием грузовика: есть погибший и раненые

Сегодня, 13:17

В Пакистане похитили министра - ВИДЕО

Сегодня, 13:13

США представят следующие шаги по продвижению TRIPP

Сегодня, 13:07

Земля помнит всё: экологическая цена оккупации и возрождение Карабаха

Сегодня, 13:03

Президент Сирии предложил Трампу отдать Нью-Джерси Израилю

Сегодня, 12:55

Мирзоян назначен представителем правительства Армении по соглашению о TRIPP

Сегодня, 12:43

Компания Büro Vibe открывает серию вечеров «Buro Nights» - ВИДЕО

Сегодня, 12:26

Остается 8 дней до завершения приема заявок на конкурс социальных проектов Azercell

Сегодня, 12:24

В Милли Меджлисе пройдут слушания по историко-религиозным памятникам

Сегодня, 12:15

Ильхам Алиев поздравил короля Саудовской Аравии

Сегодня, 12:02

Азербайджанский легкоатлет арестован по обвинению в мошенничестве

Сегодня, 11:58

Азербайджан переходит к промышленному наполнению регионов

Сегодня, 11:55

Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Эстонии в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 11:52

EBU отреагировал на возможный отказ Испании от участия в «Евровидении-2027»

Сегодня, 11:50

СМИ: Джиган устроил стрельбу в доме, где находились его дети

Сегодня, 11:43

Ереван хочет изменить отношения с Москвой, но не разрывать их

Сегодня, 11:40

Президент Азербайджана помиловал француза Мартина Райана

Сегодня, 11:38

Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц

Сегодня, 11:30
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37