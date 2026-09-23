ФИФА открыла две новые спортивные арены для детей в Палестине - ФОТО

Благодаря двум новым мини-полям FIFA Arena в Марах-Рабахе (к югу от Вифлеема) и Кусине (на севере Западного берега) дети и жители региона Палестины — ассоциации-члена ФИФА — получили столь необходимое пространство для игр, соревнований и совместного досуга.

Площадки, разработанные ФИФА совместно с Палестинской футбольной ассоциацией и софинансируемые Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии, уже открыты для местного населения. Их запуск произошел в особенно трудное время для общин по всему Западному берегу, где ограничения нарушили привычный уклад жизни и затруднили доступ к школам, услугам, спорту и другим видам деятельности.

На этом фоне две новые арены FIFA Arena предназначены прежде всего как практические объекты для местного населения: места, где дети могут безопасно играть в футбол, регулярно заниматься спортом и общаться друг с другом, несмотря на окружающие обстоятельства.

Вплоть до 25 сентября на новых полях будет проходить турнир «Объединяйтесь ради мира: Кубок среди детей» (Unite for Peace: Kids’ Cup), который соберет 14 местных палестинских команд и до 160 детей. Программа турнира включает групповые матчи, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, а также дополнительные футбольные мероприятия для детей и жителей окрестных деревень и городов. Эта инициатива использует силу «прекрасной игры» для продвижения мира, дружбы, инклюзивности, командного духа, взаимного уважения и честной игры в рамках кампании ФИФА «Объединяйтесь ради мира».

«Ценность этих объектов FIFA Arena будет определяться тем, что происходит на полях изо дня в день», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. «Для детей, живущих в общинах, где жизнь часто нарушается ограничениями и неопределенностью, наличие места, где они могут играть в футбол, встречаться с друзьями и заниматься организованным спортом, важно как никогда. Особенно сейчас, когда мы отмечаем Международный день мира, мы надеемся, что эти арены ФИФА будут служить местным жителям долгие годы».

Кубок «Unite for Peace: Kids’ Cup» ознаменует начало регулярного использования обоих объектов. Поля не останутся просто символическими проектами, а сразу станут активными центрами общественной жизни. Турнир завершится 25 сентября финалом, церемонией награждения и официальным открытием двух арен FIFA Arena.

Один из объектов расположен в районе Захер-Аль-Тур напротив средней школы для девочек в Марах-Рабахе, а второй — в северо-западной части деревни Кусин, рядом с главной дорогой, соединяющей Кусин и Дейр-Шараф. Эти два мини-поля служат примером более широких усилий ФИФА по расширению доступа к футбольной инфраструктуре.

Кубок «Unite for Peace: Kids’ Cup» проводится в рамках кампании ФИФА «Объединяйтесь ради мира» и является частью программы FIFA Arena Programme — инициативы ФИФА по созданию безопасных, долговечных и доступных футбольных пространств в общинах по всему миру, сопровождающейся предоставлением футбольного инвентаря для поддержки постоянной спортивной активности.

Открытие полей для детского кубка совпадает с Международным днем мира, который ежегодно отмечается 21 сентября. Однако для жителей Марах-Рабаха и Кусина значение проекта FIFA Arena выходит за рамки этой символической даты. Главная цель — оставить после себя постоянное, функционирующее пространство, где дети смогут регулярно играть, тренироваться и встречаться, принося реальную пользу людям, сталкивающимся с серьезными ограничениями в повседневной жизни.