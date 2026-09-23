В Баку меняется схема движения одного маршрутного автобуса
Схема движения регулярного маршрута № 49 в Баку временно изменена.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Согласно информации, изменения введены в связи с ремонтными работами, проводимыми на улице Мехди Гусейнзаде в Сабунчинском районе Баку.
"До завершения ремонтных работ конечная остановка маршрута организована на улице Асифа Асадуллаева, у пересечения с дорогой Ени Рамана", - уточнили в агентстве.
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