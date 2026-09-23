Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч с Таджикистаном

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч.

Как сообщает 1news.az, команда под руководством Айхана Аббасова встретится со сборной Таджикистана.

Матч начнется в 20:00 на стадионе в поселке 8-й Километр Низаминского района Баку.

Судить матч будет арбитр ФИФА Роман Житарь из Молдовы.

Следующие три матча сборная Азербайджана проведет в рамках Лиги наций УЕФА. Команда 27 сентября сыграет с Литвой на выезде, 1 октября — с Лихтенштейном в Баку и 4 октября — с Литвой в Баку.