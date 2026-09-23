СМИ: хакеры взломали сайт ФБР

Хакеры ShinyHunters сообщили, что взломали сайт ФБР и похитили данные большинства его сотрудников в ответ на публикацию бюро о методах деятельности этой международной преступной группировки.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей ShinyHunters.

По его информации, 22 сентября хакеры взломали сайт с вакансиями ФБР и украли данные "почти всех агентов".

Члены ShinyHunters заявили, что выбрали ФБР в качестве своей цели в связи с его публикацией, сделанной в мае 2026 года, о методах деятельности хакеров, передает Reuters.

В качестве доказательства содеянного члены ShinyHunters опубликовали скриншот взломанного сайта ФБР, а также информацию примерно о 5 тыс. агентов. Reuters не смогло подтвердить подлинность скриншота, однако журналистка телеканала NewsNation Ханна Брандт написала в X, что представители ФБР сообщили ей о начатом расследовании после получения информации о "несанкционированной активности" ShinyHunters на сайте бюро.