В Баку задержаны лица, планировавшие сбыть партию наркотиков

В Наримановском районе Баку обнаружено 31 килограмм наркотиков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что в ходе проведенных мероприятий по подозрению в наркокурьерстве были задержаны П.Мустафаев и А.Исмайылов. У них было обнаружено в общей сложности более 31 килограмма наркотических средств.

В ходе расследования было установлено, что задержанные планировали организовать незаконный оборот наркотиков в столице, доставляя их по отдельным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.