Нидерланды, как ожидается, примут участие в «Евровидении-2027», которое пройдет в мае следующего года в Бургасе (Болгария).

Об этом сообщает нидерландское издание NU.nl.

Ответственность за участие страны возьмет на себя общественный вещатель NPO. Кто представит Нидерланды на конкурсе, пока неизвестно — ожидается, что будет создан новый механизм отбора исполнителя и песни.

Напомним, в августе другой общественный вещатель AVROTROS объявил, что не будет участвовать в «Евровидении-2027», сославшись на обеспокоенность нейтральностью конкурса, и ответственность за участие страны была передана NPO.

Нидерланды также пропустили «Евровидение-2026». В декабре 2025 года AVROTROS отказался от участия, заявив о несоответствии конкурса его фундаментальным ценностям и сославшись, в частности, на гуманитарную ситуацию в Газе и вопросы свободы прессы.

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