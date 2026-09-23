В Азербайджане планируется создать более 5 тысяч новых рабочих мест

В ближайшие годы будет создано больше новых рабочих мест в ненефтегазовом секторе.

Как было отмечено на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, посвящённом Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности, реализация документа позволит увеличить производственный и перерабатывающий потенциал соответствующих отраслей, расширить производство конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, привлечь больше инвестиций и увеличить ненефтяной экспорт.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметив, что ожидается создание новых рабочих мест и усиление вклада отрасли в социально-экономическое развитие регионов.

Рассказывая о том, где будут созданы новые рабочие места, и кто будет обеспечен работой, В.Байрамов подчеркивает, что в результате реализации программы планируется создать более 5 тысяч новых рабочих мест: «В настоящее время в горнодобывающей промышленности работают 32 963 человека, из них 4 063 - женщины. Численность работников, занятых по трудовым договорам в сфере добычи сырой нефти и природного газа, составляет 19 638 человек. В сфере добычи металлических руд официально зарегистрированы трудовые договоры с 1 987 гражданами. При этом количество наёмных работников, оказывающих услуги предприятиям горнодобывающей промышленности, составляет 8 633 человека, из них 1 268 – женщины».

«Что касается городов и районов, где будут созданы новые рабочие места, то, согласно программе, предусматривается создание новых предприятий горнодобывающей промышленности, в частности, в городах Баку и Гянджа, а также в Дашкесане, Балакене, Кяльбаджаре и Карабахе. Так, в рамках Дашкесанского железорудного проекта наряду с обогатительной фабрикой планируется создание производства окатышей, а также завода по производству горячебрикетированного железа. В Гяндже завершение проекта электролизного завода ООО «Azəralüminium» и увеличение его производственных мощностей также позволит создать новые рабочие места. Кроме того, поддержка создания производственных мощностей по выпуску бесшовных труб ЗАО «Baku Steel Company» будет способствовать увеличению занятости в столице» - отмечает В.Байрамов.

По словам депутата, согласно программе, будет также проведена оценка возможностей промышленного использования алунита на месторождениях Зейлик - Алунит и производства из него оксида алюминия и алюминия, а также создания частным сектором нового предприятия по производству первичного алюминия с ориентировочной годовой мощностью 200 тысяч тонн: «В Кельбаджарском районе планируется наладить добычу и переработку золота на месторождении Сёюдлю (Зод) и начать его промышленную эксплуатацию. В Балакенском районе будет подготовлено технико-экономическое обоснование разработки полиметаллического месторождения Филизчай, после чего будет принято решение о проведении строительных работ. Кроме того, будет продолжена поддержка эксплуатации месторождения Демирли в Агдеринском районе компанией R.V. Investment Group Services, LLC и её операционной компанией».

«Что касается занятости, ожидается открытие вакансий как для технических работников, так и для квалифицированных специалистов. В частности, будет создано больше рабочих мест для инженеров, геологов, маркшейдеров (геодезистов) и специалистов по охране труда» - подытоживает депутат.