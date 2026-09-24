Интерес Евросоюза в развитии отношений с Арменией является нарочито показным, его цель — нанесение вреда России и решение своих геополитических задач, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИД России, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.

«Курс Еревана, с учетом принципиальной несовместимости есовского законодательства и права ЕАЭС, не может не вызывать у нас вопросов. Так же, как и нарочито показная заинтересованность Евросоюза в развитии отношений с Арменией», — сказал Масленников.

Он подчеркнул, что, принимая во внимание откровенно антироссийскую политику Евросоюза, который чем дальше, тем больше превращается в недоговороспособный и агрессивно настроенный военно-политический блок, не стоит питать иллюзий относительно его истинных намерений.

«Альтруизмом Брюссель никогда не отличался. Его первоочередная цель — отнюдь не экономическое процветание Армении, а нанесение вреда нашей стране и решение других своих геополитических задач», — отметил дипломат.

Обещанные Брюсселем меры поддержки Армении далеки от реальности, заявил также он.

В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставит Еревану помощь в размере 52 миллионов евро. Она также пообещала, что 80 процентов армянских товаров, поступающих на рынок объединения, не будут облагать пошлинами.

«Меры поддержки, которые в настоящее время предлагаются еэсовцами Армении, носят во многом декларативный характер», — отметил дипломат.

Внутренний рынок Евросоюза очень конкурентный и зарегулированный, и армянскую продукцию там не будут ждать «с распростертыми объятиями». При этом страны-кандидаты ждут членства в сообществе целыми десятилетиями, напомнил он.