Эрдоган и Зеленский обсудили мирные переговоры и сотрудничество

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели встречу на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Эрдоган заявил, что Турция готова и дальше содействовать достижению устойчивого мира в Украине и возобновлению прямых переговоров.

Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что Киев поддерживает проведение в Турции трехстороннего саммита на уровне лидеров и готов принять в нем участие, если Анкара организует встречу.

Стороны обсудили ход российско-украинской войны, безопасность в Черном море и обеспечение работы морского экспортного коридора. Зеленский подчеркнул необходимость восстановления полноценного экспорта продовольствия и заявил, что для этого Россия должна прекратить удары по украинской инфраструктуре, после чего Украина готова зеркально прекратить дальнобойные удары.

Эрдоган подчеркнул, что атаки на коммерческие суда не имеют оправдания, и призвал стороны к ответственному поведению.

Зеленский также проинформировал турецкого коллегу о контактах с американской командой. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по двусторонним вопросам, включая зону свободной торговли и потенциальную Drone Deal, а также развитие сотрудничества в энергетике, горнодобывающей отрасли и оборонной промышленности.

По словам Зеленского, страны намерены увеличить товарооборот с $1 млрд до $10 млрд.