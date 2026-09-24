Байрамов: TRIPP усилит региональную связанность

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на мероприятии «Процветание через мир: инвестиции в Транскаспийский торговый маршрут и TRIPP», организованном в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В своем выступлении он представил видение Азербайджана по укреплению региональной связанности.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана в соцсети Х.

Основное внимание было уделено проекту TRIPP. Байрамов отметил, что его реализация будет способствовать развитию более широких региональных связей и укреплению долгосрочного мира. Министр высоко оценил усилия США по реализации TRIPP и выразил благодарность за оказанную поддержку.

По словам Байрамова, проект не ограничивается транспортной сферой и обладает значительным потенциалом для развития региональных энергетических связей и диверсификации источников энергии.

Министр также рассказал о продолжающихся инвестициях Азербайджана в создание интегрированного транспортно-логистического хаба вокруг Бакинского порта и Алятской свободной экономической зоны. Кроме того, он подчеркнул важность расширения цифровизации, оптимизации логистических и таможенных процедур и координации действий между партнерами, особо отметив успешные дорожные карты по взаимодействию с Казахстаном, Турцией и Грузией.