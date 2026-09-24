В Баку организована новая специальная полоса для общественного транспорта - ФОТО

Продолжаются мероприятия, связанные с организацией сети специальных полос движения для транспорта общего пользования.

Как сообщили 1news.az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в рамках проекта обособления линий метро, с учетом растущего пассажироспорта и в целях обеспечения комфортной, беспрепятственной и безвременных потерь перевозки пассажиров автобусами, на улице Шихали Гурбанова была организована специальная полоса движения. Эта полоса была соединена с существующими автобусными полосами на улицах Физули и Зивербека Ахмедбекова.

Данный проект служит в первую очередь сокращению интервалов движения экспресс-автобусов и повышению эффективности пассажироперевозок.