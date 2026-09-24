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Пашинян без русского языка обойтись не может - советник Путина

First News Media16:50 - Сегодня
Пашинян без русского языка обойтись не может - советник Путина

Интерес премьер-министра Армении Никола Пашиняна к русскому языку не может не радовать, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.

Она отметила, что Дом Москвы в Ереване на этой неделе анонсировал бесплатные курсы по русскому языку, которые начнутся на следующей неделе, и выразила уверенность, что «многие армянские граждане захотят их посетить».

«Кстати, в конце прошлой недели премьер-министр Армении выступил с признанием о русском языке, заявив, что ходит сейчас на уроки русского. Такой интерес, в общем, не может не радовать, хотя заявление неожиданное, учитывая, что на минувшем саммите ШОС Никол Пашинян был единственным из лидеров стран — участниц СНГ, кто не стал выступать на русском языке», — сказала Ямпольская.

«Но, видимо, и он без русского обойтись все-таки не может», — заключила советник президента.

17 сентября на заседании правительства Армении Пашинян заявил, что ходит на русский язык в академии управления.

1 сентября на саммите ШОС+ в Бишкеке премьер-министр Армении впервые выступил на подобного рода мероприятии на армянском языке. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее назвал такое решение Пашиняна странным.

Источник: ТАСС

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