В Азербайджане внедряется новый механизм финансирования общеобразовательных школ

Президент Азербайджанской Республики подписал Указ о применении нового механизма финансирования в государственных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации «Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы».

Текст указа опубликован на официальном сайте президента АР.

Согласно документу, начиная с 2026–2027 учебного года, финансирование государственных школ за счет государственного бюджета будет переведено на подушевой принцип (на основе принципа подушевого финансирования) поэтапно.

При расчете расходов на каждого учащегося по видам учебных заведений будет применяться специальный коэффициент роста для отдельных уровней общего образования.

Кабинету министров поручено в течение одного месяца утвердить правила финансирования, объемы годовых расходов на одного ученика, а также порядок применения коэффициентов роста и отчитаться перед президентом.

Министерству науки и образования предписано ежегодно согласовывать с Министерством финансов список школ, переходящих на подушевое финансирование, и точное число учащихся.

Министерству финансов поручено обеспечить бесперебойное выделение необходимых средств из госбюджета.

Новый механизм призван повысить прозрачность и эффективность распределения бюджетных средств в сфере среднего образования.