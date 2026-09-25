В Казахстане - общенациональный день траура

Сегодня, 25 сентября, в Казахстане проходит общенациональный день траура в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области. Соответствующее распоряжение 24 сентября подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

24 сентября во время учений Военно-морских сил Казахстана на побережье Каспийского моря военнослужащих унесло в море. По официальным данным, причиной стали резкое ухудшение погодных условий и усиление ветра.

Изначально сообщалось о 19 военнослужащих, оказавшихся в море. Позже данные уточнили: вода унесла 17 человек. На данный момент известно о гибели 12 военнослужащих, троих удалось спасти, один из них находится в больнице. Еще двое военнослужащих остаются не найденными, их поиски продолжаются.

К месту происшествия направили спасательные силы. Поисково-спасательная операция продолжается в круглосуточном режиме.

Для установления причин произошедшего создана правительственная комиссия под руководством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева. Она работает непосредственно на месте происшествия и координирует поисково-спасательные мероприятия.

Генеральная прокуратура сообщила о начале досудебного расследования. Следствие должно установить все обстоятельства гибели военнослужащих.

Источник: digitalbusiness.kz





