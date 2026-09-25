Дорожная полиция выступила с предупреждением к водителям и пешеходам

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с началом осеннего сезона.

Как сообщили 1news.az в ГУГДП, в осенний период осадки, туман и ветер ухудшают дорожные условия, создавая дополнительные риски для водителей и пешеходов:

«В таких условиях, когда видимость снижена, а дорожное покрытие становится скользким, неосторожные действия и нарушение правил могут привести к тяжелым последствиям. Главное управление государственной дорожной полиции призывает водителей выбирать безопасный скоростной режим с учетом погодных и дорожных условий, соблюдать дистанцию между транспортными средствами, избегать резкого торможения и опасных маневров. Приближаясь к пешеходным переходам, перекресткам и территориям учебных заведений, необходимо заблаговременно снижать скорость и уделять особое внимание пешеходам».

В ведомстве отметили, что перед поездкой водители должны проверять техническое состояние автомобиля, уделив особое внимание исправности стеклоочистителей, внешних световых приборов и тормозной системы. Соответствие шин сезону и дорожным условиям также является важнейшим залогом безопасного движения.

Кроме того, подчеркивается, что пешеходам также следует быть предельно внимательными: переходить дорогу только в положенных местах, предварительно оценивая дорожную обстановку в обоих направлениях и расстояние до приближающегося транспорта. В условиях ограниченной видимости категорически не рекомендуется отвлекаться, в том числе пользоваться мобильными телефонами при переходе проезжей части.

«Главное управление государственной дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения учитывать изменчивость погодных условий, неукоснительно соблюдать правила и подходить к вопросам безопасности с максимальной ответственностью», - говорится в обращении.