Вашингтон потратил около $7,5 млн на медиапроекты в Армении

США направили около $7,5 млн на финансирование армянских СМИ, журналистов и блогеров в рамках программы Media Program in Armenia.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные данные о расходах американского правительства.

Изначально Вашингтон планировал выделить на программу $15 млн. Она стартовала в 2023 году и должна была действовать до 2028 года, однако финансирование прекратили спустя два года.

Средства предоставлялись через международную некоммерческую организацию Internews, занимающуюся поддержкой так называемых независимых СМИ.

По данным документов, к декабрю 2024 года поддержку в рамках программы получили 59 армянских СМИ, обучение прошли 338 представителей медиасферы. При поддержке проекта журналисты и блогеры подготовили 805 материалов.

Программу свернули после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, когда его администрация начала пересматривать финансирование зарубежных проектов, в том числе по линии USAID. Финансирование гранта Internews для армянской медиапрограммы было прекращено 1 марта 2025 года.

Источник: Sputnik Армения