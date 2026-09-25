Ильхам Алиев принял председателя и главного исполнительного директора компании Neuberger Berman - ФОТО

25 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя и главного исполнительного директора одной из ведущих в мире инвестиционных компаний Neuberger Berman Джорджа Уокера.

Об этом сообщили в Пресс-службе Президента Азербайджана.

В ходе беседы с удовлетворением была отмечена встреча Президента Ильхама Алиева с Джорджем Уокером в прошлом году в Нью-Йорке.

Напомнив о подписании в феврале этого года «Хартии стратегического партнерства между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки», глава государства сказал, что в отношениях двух стран открылась новая страница.

На встрече обсуждалось текущее состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и компанией Neuberger Berman, состоялся обмен мнениями о новых возможностях, возникающих на мировых инвестиционных рынках, проектах, представляющих взаимный интерес, и расширении долгосрочного партнерства.

Было подчеркнуто, что Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) и Neuberger Berman с 2016 года осуществляют плодотворное сотрудничество. Были обсуждены результаты, достигнутые в рамках партнерства ГНФАР с компанией, охватывающего частный капитал, частное кредитование и другие инвестиционные направления, а также возможности участия в новых проектах.

Отметим, что основанная в 1939 году в Нью-Йорке компания Neuberger Berman является одной из крупных независимых инвестиционных компаний в мире. Компания с активами на сумму 613 миллиардов долларов США управляет глобальной инвестиционной платформой на частных рынках, объем инвестиционных обязательств которой превышает 170 миллиардов долларов США. В портфели фондов, в которые инвестирует платформа, входят более 10 400 компаний, что свидетельствует о масштабах глобальной инвестиционной деятельности Neuberger Berman.