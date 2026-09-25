Стартовала третья сессия свободных заездов Гран-при Азербайджана Формулы 1

В Баку, который уже в десятый раз принимает Гран-при Азербайджана Формулы 1, дан старт третьей сессии свободных заездов.

Пилоты гоночных команд продолжают подготовку к главному событию, тестируя машины и бакинскую трассу. Отметим, что результаты трех сессий станут важным ориентиром для команд перед квалификацией и основной гонкой, которая состоится в субботу, 26 сентября.

Квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1 также пройдет сегодня – она стартует в 16:00.

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