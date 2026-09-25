Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии
25 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.
Об этом сообщает пресс-служба Президента АР.
Президент Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кобахидзе с днем рождения, пожелал ему здоровья и успехов в деятельности, а также благополучия грузинскому народу.
Премьер-министр Грузии выразил главе нашего государства признательность за оказанное внимание.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о развитии отношений стратегического партнерства и добрососедства между двумя странами.
1news.az
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