В Тертере таксист жестоко избил супругу за вопрос о позднем возвращении

В Тертерском районе занимающийся таксистской деятельностью мужчина избил жену.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел в селе Сейдимли района. Житель села Турал Агаев (фамилия условная) создал семью 17 лет назад, от совместного брака у пары двое детей. Между Туралом и его супругой Гюльнарой часто происходили споры, которые пресекались сотрудниками полиции.

Занимающийся частным извозом Турал несколько дней назад поздно вернулся домой, и жена переживала из-за этого. Когда он пришел, Гюльнара спросила его о причине столь позднего возвращения. Эти слова разозлили Турала, между супругами возник конфликт. В результате Турал нанес женщине удары ногами и кулаками, а также таскал ее по комнате за волосы.

Получившая телесные повреждения женщина была госпитализирована. В результате мер, принятых сотрудниками полиции, Т. Агаев был задержан.

По факту было возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд. Тертерский районный суд прекратил производство по уголовному делу в связи с примирением супругов.