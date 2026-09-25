«Полет в космос» и 0:4 на «Олд Траффорд»: Владимир Шмурнов о дебюте «Сабаха» в ЛЧ - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» начал свой путь в Лиге чемпионов с поражения, но такие матчи — прежде всего ценный опыт для команды.

Первый еврокубковый шаг уже сделан, а впереди — возможность сделать выводы и двигаться дальше. Своими впечатлениями от старта «Сабаха» с 1news.az поделился известный российский футбольный эксперт и комментатор Владимир Шмурнов.

Как Вы оцените старт «Сабаха» в Лиге чемпионов? Хотя у команды было несколько эпизодов отличиться, но, класс соперника оказался намного выше.

- В самом вопросе, когда вы спрашиваете, есть уже «хотя». То есть, понятно, что изначально надежды были больше, чем результат, который был получен в итоге. Я и сам, в общем, поддерживал команду, будучи непосредственно за воротами. И мне казалось, что главный вопрос заключается в смелости. Задача была показать свои возможности, держать мяч, комбинировать, создавать какую-то атакующую глубину, ну и создавать моменты и, забивать. И первые минуты показали, что это возможно. Но, тут надо отдать должное «Манчестеру». Они отреагировали, не отнеслись к «Сабаху», как к какому-то априори очень легкому сопернику. Тем более, что сейчас сам «Манчестер» не вправе никого закидывать шапками. У него самого большие проблемы, во-вторых, этот клуб также дебютирует в Лиге Чемпионов, можно сказать. Ведь, этот состав уже не помнит Лиги Чемпионов. Все самое главное в этой игре произошло в концовке первого тайма, благодаря полузащите и, может быть, объему интенсивности и просто лучшей физической подготовке. Я не скажу, что «Манчестер Юнайтед» был сильнее наголову. Но, если бы игроки «Сабаха» дотерпели концовку первого тайма, может быть, все было бы и по-другому.

Как Вы думаете, лучшим вариантом для дебюта был именно старт на таком стадионе или менее грозный соперник?

- Мне кажется, что это – плюс, оказаться в раздевалке на «Олд Траффорд», оказаться вообще в этом туннеле и выйти на этот, почти что священный стадион для футболистов, это очень-очень круто. И, ведь матчи с командами более-менее среднеевропейского класса, условно говоря, но они уже были. Если бы, например, в первом туре попались бы «Викинг» или «Славия», это был бы вызов уже другого типа. Это было бы продолжение своего рода квалификации, а сейчас, это был огромный старт, это был полет в космос для большинства игроков. Я общался со Стасом Покатиловым, с Рахмоналиевым, и с тренером Дамраускасом, и видел, что они от приезда на «Олд Траффорд» испытали внутренние удовольствие. Но, после 0:4 удовольствие трудно изобразить. Конечно, любой футболист, любой спортсмен выходит на поле, чтобы выиграть. Им было неприятно получить 0:4, тому же Стасу Покатилову, который, особо не виноват в голах, но, четвертый гол оказался просто комедией, какой-то дурацкой комедией положения. Я видел буквально с метра этот гол, и я понимал, насколько ему не повезло, потому что было два рикошета, которых он не мог отследить низом. В общем-то, в этом матче он себя показал, выручал во многих моментах. Но, увы, первый гол, в принципе, многое изменил, ведь это была классическая комбинация для «Юнайтед». За три дня до этого я был на их матче с «Эвертоном», когда гол Шешко был таким же, как гол Куньи в ворота «Сабаха».

Какие шансы у бакинского клуба в следующих матчах ЛЧ?

- Надо просто со всеми играть в свою игру. Хотя бы на протяжении пяти минут, но можно играть, и с Дортмундом, и с «Наполи». В меньшей степени с «Арсеналом» и «Барселоной». Мы видели, как накануне с «Арсеналом» играл «Брайтон». У «Брайтона» нет такого стиля и техничных игроков, они все-таки явно уступают в классе игрокам «Арсенала», если сравнивать их один в один. Но, они совсем в другом настроении, с другим менталитетом вышли на этот матч. И они его выиграли, причем не просто выиграли, а выиграли 3:0. Сейчас никто не безупречен. И, даже «Барселона» позволяет, условно говоря, «Расингу» или «Эльче» атаковать. А раз так, то зачем бояться атаковать, если мяч у вас? Понятно, что при потере мяча все может быть очень плохо. «Барселона» лучше всех использует вашу потерю мяча. Надо стараться не терять его. И, конечно, когда ты хочешь избежать этих потерь, ты избегаешь опасных комбинаций. Можно рисковать в некоторых зонах. Например, на фланге каком-то, потому что, потеря на фланге еще не так катастрофична. Да, я не тренер, но я просто говорю, что надо ставить себе задачу на отрезках матча переигрывать соперников, с такими как «Славия» или «Викинг», можно вести игру. Да, с «Барселоной» не получится это делать больше, чем два раза по пять минут. Но, эти пять минут можно использовать, можно создать моменты. И, во всяком случае, «Барселона» их дает создавать. И «Арсенал», как мы видим, тоже. А уж «Наполи», тем более, сейчас эта команда без хорошей защиты. Нет ни одного соперника, который был бы, что называется, приговором. Скорее всего, ни с «Арсеналом», ни с «Барселоной» очков не будет. С «Наполи», с «Дортмундом», скорее всего, тоже. Но, играть против них можно так, чтобы после матча его видео захотелось поставить себе на полочку. Есть еще «Вельярреал», который, в общем, довольно раскладной по эмоциям. Если на них надавить, то можно и переигрывать. Технически это сильная команда, но не такая стойкая. Мне кажется, что этот сезон в любом случае уже даст кучу опыта.

Как в целом Вы оцените прогресс азербайджанского клубного футбола, учитывая тот факт, что уже второй год подряд наши клубы пробиваются в основной этап Лиги Чемпионов?

- Я не буду сравнивать график «Карабаха» и «Сабаха», я вам скажу одну простую вещь. Когда я узнал, что в Лиге Чемпионов от Азербайджана в этом сезоне будет играть другая команда, я обрадовался. Не потому, что мне не нравится «Карабах», а потому что именно серьезная конкуренция дает сделать шаг вперед. Шагом вперед был даже не последний, а тот сезон, когда «Карабах» стоял в минуте от победы над «Байером», будущим финалистом Лиги Европы. И, может быть, это было даже важнее тогда, как трамплин. Во-первых, для признания бренда азербайджанского футбола, а, во-вторых, для собственного опыта. Я отмечу еще одну интересную деталь. Друзья с удовольствием рассказали мне, что, оказывается, «Сабах» в центре Баку открыл небольшое поле для того, чтобы там играли детишки. Я был очень доволен этим фактом. Одним из этапов развития является то, когда этим увлекаются дети. Не только просмотром по телевизору, но и самим фактом какой-то причастности. И там бренд клуба, выступающего в Лиге Чемпионов и играющего на «Олд Траффорд». Мне очень понравилось по-человечески, что там установили поле. Играют детишки, и прохожие это видят. Кто-то за руку приведет туда своего ребенка. Это уже другая философия города, и это круто. Это - шаг вперед. Вести маркетинг параллельно с результатом.

- Спасибо за интервью!

ЭМИН АХМЕДОВ