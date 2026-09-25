Ильхам Алиев принял главу Brookfield Asset Management

25 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора одной из ведущих мировых инвестиционных компаний «Brookfield Asset Management» Коннора Тески.

В ходе беседы с удовлетворением была напомнена встреча нашего главы государства с Коннором Тески в январе этого года в Давосе. Было отмечено значение протокола о намерениях по долгосрочному стратегическому сотрудничеству, подписанного между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР) и Brookfield Asset Management.

На встрече обсуждалось расширение инвестиционного сотрудничества между нашей страной и компанией, в частности потенциальные проекты в сфере энергетического перехода, возобновляемой энергетики, систем хранения энергии и цифровой инфраструктуры. Была затронута важность энергетического потенциала Азербайджана с точки зрения укрепления позиций нашей страны в качестве регионального энергетического хаба.

Компания Brookfield, объем активов под управлением которой превышает 1 триллион долларов США, является одним из крупных в мире владельцев и операторов энергетической, телекоммуникационной, цифровой, транспортной инфраструктуры и других реальных активов. Инфраструктурная платформа компании включает более 308 тысяч телекоммуникационных объектов, 77 тысяч километров оптоволоконных сетей, 150 дата-центров, 36 300 километров железнодорожной сети и 3 200 километров платных автомобильных дорог. Ее предприятия коммунальной инфраструктуры обслуживают более 10 миллионов потребителей по всему миру.