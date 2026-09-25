Politico: Франция и ФРГ выступили против расширения полномочий ЕК в сфере безопасности

Франция и Германия выступают против расширения полномочий Еврокомиссии в области безопасности. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов.

По его информации, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает возможность применения новых инструментов защиты от саботажа и кибератак. Однако страны, уже располагающие передовыми институтами безопасности и обороны, такие как Франция и Германия, сопротивляются любым попыткам Брюсселя расширить свои полномочия.

Издание отмечает, что в среду Еврокомиссия представит постоянным представителям стран - членов ЕС идеи в области противодействия гибридным угрозам. Стратегия безопасности ЕК должна быть обнародована к концу октября. "Трудно представить себе, чтобы Франция и Германия захотели наделить комиссию большей властью в сфере безопасности", - приводит издание мнение одного из источников. Другие страны сообщества поддерживают масштабную реформу системы обеспечения безопасности при условии выделения новых средств.

Источник: ТАСС