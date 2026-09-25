 Для быстрого выезда на шоссе Баку-Сумгайыт организована новая автобусная полоса - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

Для быстрого выезда на шоссе Баку-Сумгайыт организована новая автобусная полоса - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:16 - Сегодня
Для быстрого выезда на шоссе Баку-Сумгайыт организована новая автобусная полоса - ВИДЕО

Для пассажиров, въезжающих в столицу с прилегающих территорий, создана новая и удобная альтернатива. Теперь можно бесплатно пользоваться станцией метро «Автовокзал», не добираясь до станции метро «20 Января» и территории, известной как «Шамахинка».

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, учитывая бесплатный вход на станцию метро «Автовокзал», для более удобного использования пассажирами этой возможности к остановке на данной территории было направлено еще 16 маршрутов, передает 1news.az.

Учитывая прогнозируемый рост интенсивности движения на территории, было применено новое транспортное решение, призванное обеспечить более быстрый выезд автобусов на Баку-Сумгайытское шоссе.

Так, ранее автобусы, двигавшиеся перед станцией метро «Автовокзал», следовали по определенной траектории и выезжали на шоссе Баку-Сумгайыт. Это увеличивало путь движения автобусов дополнительно на 1,1 километра.

В целях обеспечения прямого и быстрого выезда автобусов на шоссе Баку-Сумгайыт была организована новая автобусная полоса. В результате расстояние движения автобусов было сокращено с 1,1 километра примерно до 100 метров.

Новое решение позволяет увеличить скорость движения автобусов, сократить потерю времени и обеспечить более комфортную перевозку пассажиров.

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