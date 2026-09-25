В центре Афин после взрыва частично обрушилось здание

В пятницу, 25 сентября, в центре Афин после взрыва частично обрушилось двухэтажное здание. В результате происшествия пострадал один человек.

По данным греческих СМИ, взрыв произошел в районе Плака — туристическом квартале в самом центре Афин, расположенном недалеко от Акрополя и храма Зевса. Предположительно, причиной произошедшего стала утечка газа. Взрыв был настолько сильным, что его звук был слышен в значительной части центральных районов города.

Осколки повредили припаркованные автомобили, а ударная волна нанесла ущерб расположенным поблизости магазинам. По информации Пожарной службы, после взрыва также возник небольшой очаг возгорания.

Полиция спасла двух женщин, оказавшихся заблокированными в соседнем здании. Кроме того, сообщается об одном пострадавшем прохожем.

Источник: Греция на русском