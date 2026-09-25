Пентагон выделит $500 млн на боевые лазеры для борьбы с дронами

Пентагон выделяет $500 млн на производство боевых лазерных комплексов, предназначенных для уничтожения беспилотников и крылатых ракет.

Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, американские военные уже используют лазерное оружие в Ормузском проливе для перехвата воздушных целей в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, технологию тестируют на южной границе США для противодействия наркокартелям. Использование лазерных систем обходится значительно дешевле традиционных зенитных ракет и позволяет снизить расход запасов боеприпасов.

Как отмечает NY Post, современные комплексы, в том числе система HELIOS мощностью 60 кВт, преимущественно устанавливаются на боевых кораблях из-за больших размеров и высокого энергопотребления. При этом управление некоторыми установками осуществляется с помощью модифицированных контроллеров от игровых консолей Xbox.

Вместе с тем технология имеет ряд эксплуатационных ограничений. Для эффективной работы боевым лазерам необходима ясная погода, а противодействие одновременным атакам большого количества беспилотников пока остается сложной задачей.