Для молодых людей с аутизмом организовали экскурсию в паддок Гран-при Азербайджана - ФОТО

В рамках юбилейного, 10-го Гран-при Азербайджана «Формулы-1» для молодых людей с аутизмом организовали специальный тур по паддоку.

Как сообщает Report со ссылкой на Операционную компанию Baku City Circuit, участники получили возможность познакомиться с закулисьем гоночной недели и почувствовать атмосферу паддока — технического центра соревнований.

Во время визита они посетили зоны, где работают команды «Формулы-1», наблюдали за подготовкой к гоночной неделе и увидели, как команды готовятся к основному дню Гран-при.