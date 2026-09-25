Премьер Таджикистана почтил память Гейдара Алиева

Находящийся с визитом в Азербайджане премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева.

К его памятнику был возложен венок и цветы. Также Кохир Расулзода посетил могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

24 сентября премьер-министр Таджикистана также посетил парк Победы в Баку. В честь гостя был выстроен почетный караул. Расулзода возложил венок к монументу Победы.

Во время визита ему рассказали о парке Победы, созданном в память о героизме азербайджанского народа в Отечественной войне и одержанной исторической Победе, а также для увековечения памяти шехидов.

Источник: Report