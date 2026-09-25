Финские и шведские истребители впервые совместно идентифицировали российские самолеты
Финские и шведские истребители впервые совместно провели идентификацию российских военных самолетов.
Как сообщили в пятницу, 25 сентября, ВВС Финляндии, их истребители совместно со шведскими идентифицировали группу российских боевых самолетов в международном воздушном пространстве над Финским заливом.
Начальник оперативного управления ВВС Финляндии Веса Мянтиля отметил, что углубление сотрудничества между странами позволяет выполнять совместные оперативные полеты для идентификации воздушных судов, а также размещать дежурные истребители на базах друг друга.
Командующий ВВС Швеции генерал-майор Йонас Викман заявил, что длительное сотрудничество между двумя странами позволило обеспечить бесперебойную совместную работу.
Источник: Yle