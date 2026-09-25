Создан Азербайджано-сирийский деловой совет.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики и промышленности Сирии Мохаммад Нидаль аль-Шаар на панельной сессии «Формирование будущего глобального роста, инвестиций и связей», прошедшей в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Министр отметил, что Сирия восстанавливает экономические связи с миром и стремится к привлечению иностранных инвестиций в страну.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по реконструкции экономики Сирии, а также обновляется законодательство с целью создания более благоприятных условий для инвесторов.

«Мы ищем не просто капитал. Мы ищем умный капитал, более качественные инвестиции и партнерство. Мы не ищем помощь. Мы ищем инвесторов, которые станут нашими партнерами», — подчеркнул министр.

Мохаммад Нидаль аль-Шаар отметил, что Сирия также стремится восстановить трансфер технологий, утерянный за последние 15 лет.

Министр также коснулся развития экономических связей между Сирией и Азербайджаном, заявив, что создание Азербайджано-сирийского делового совета является одним из важных шагов в этом направлении.