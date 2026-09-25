Отчим избил трехлетнего ребенка в Лянкяране? Назначена экспертиза - ФОТО

В Лянкяране трехлетний ребенок подвергся физическому насилию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент произошел сегодня утром на территории города.

Так, малолетний Э. Э. (2023 года рождения) с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в отделение скорой помощи Лянкяранской районной центральной больницы.

Ребенку была оказана первая медицинская помощь, его состояние оценивается как тяжелое.

Хотя родители утверждают, что ребенок получил травмы во время игры с другими детьми, сообщается, что трехлетнего малыша избил отчим.

В Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили APA, что по данному факту в Лянкяранском городском районном отделении полиции в настоящее время ведется расследование.

Назначена соответствующая экспертиза, в зависимости от результатов расследования действиям будет дана правовая оценка.