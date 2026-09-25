В Азербайджане ненефтегазовый экспорт увеличился почти в два раза

За последние 5 лет ненефтяная промышленность в Азербайджане выросла в 1,5 раза.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время своего выступления на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026) в Баку.

Министр отметил, что к 2030 году ожидается увеличение доли ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана до 82%.

«В прошлом году ненефтегазовая экономика Азербайджана составила 71% ВВП. В 2021–2025 годах реальный рост в ненефтегазовом секторе составил в среднем 6% в год. За этот период ненефтяная промышленность выросла в 1,5 раза, а ненефтегазовый экспорт увеличился почти в два раза», — заявил М. Джаббаров.

По его словам, главный приоритет заключается в переходе от транспортных коридоров к экономическим, а также в трансформации экономики Азербайджана в диверсифицированную и ориентированную на экспорт модель под руководством частного сектора.

Касаясь транзитного и логистического потенциала, министр подчеркнул, что Азербайджан превратился в международный транспортный хаб.

«По оценкам Всемирного банка, правильные инвестиции и меры по повышению эффективности могут к 2030 году утроить торговые потоки вдоль Среднего коридора и вдвое сократить время доставки», — отметил министр.

М. Джаббаров заявил, что главная цель Азербайджана — обеспечить, чтобы маршруты, проходящие через территорию страны, были не только безопасными, но и конкурентоспособными с точки зрения затрат и времени.