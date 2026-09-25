В Баку женщина скончалась после удаления зуба.

Как сообщает 1news.az, сестра покойной Джамиля Махмудова в заявлении Baku TV утвердила, что та лишилась жизни из-за халатности врача.

По словам заявительницы, ее сестра Лейла Ахмедова (1981 года рождения) 23 июля обратилась в Бильгяхский оздоровительный центр с зубной болью. По утверждению семьи, после того как стоматолог Самир Новрузов удалил зуб, состояние женщины резко ухудшилось.

Ухудшившуюся Лейлу Ахмедову госпитализировали в Научный центр хирургии имени академика М. Топчубашова. Прооперированная врачом Мухаммедом Давудовым и продолжившая лечение в реанимационном отделении пациентка скончалась 6 сентября.

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