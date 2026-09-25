В Баку изъято 11 килограммов наркотических средств

В Сураханском районе столицы обнаружено 11 килограммов наркотических средств.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате мер, осуществленных сотрудниками 30-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан Дж. Гасымлы, передает 1news.az.

У него было обнаружено 11 килограммов наркотических средств. В ходе расследования выяснилось, что задержанный приобрел наркотики через гражданина иностранного государства, с которым познакомился в социальных сетях, личность которого в настоящее время устанавливается следствием. Он планировал доставлять их по различным адресам с целью организации их оборота на территории столицы.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

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