Южная Корея обвинила Украину в разглашении тайны

Южная Корея обвинила Украину в разглашении конфиденциальной информации о передаче двух военнопленных из КНДР.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Киев и Сеул заранее договорились не раскрывать информацию о передаче северокорейских военнопленных из-за возможных рисков для них самих и их родственников.

Однако 23 сентября Владимир Зеленский сообщил об этом во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. После этого Ли Чжэ Мён заявил, что украинская сторона нарушила договоренность о конфиденциальности.

«Нельзя быть настолько жестоким и безответственным, когда речь идет о таких жизненно важных вопросах, как человеческие жизни и национальная безопасность», — написал он в X.

В офисе Зеленского заявили, что был раскрыт лишь сам факт передачи, без каких-либо подробностей операции. По мнению украинской стороны, скрывать информацию об этом событии было бы неправильно.