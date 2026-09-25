Кельвин Харрис впервые выступил в Баку – ФОТО

Всемирно известный шотландский диджей и продюсер Кельвин Харрис впервые выступил в Баку.

Выступление состоялось 24 сентября в Baku Crystal Hall в рамках развлекательной программы Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Масштабное шоу собрало тысячи зрителей - поклонников Формулы-1 и электронной музыки. Харрис исполнил свои мировые хиты, среди которых Summer, Feel So Close и другие композиции.

Во время выступления Baku Crystal Hall был подсвечен цветами национального флага Азербайджана - синим, красным и зелёным.

Фото предоставлены пресс-службой Baku City Circuit