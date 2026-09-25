Ильхам Алиев: Азербайджан становится надежным энергетическим партнером для все большего числа стран

Азербайджан становится надежным энергетическим партнером для все большего числа стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти мысли содержатся в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам 2-го Азербайджанского международного инвестиционного форума, начавшего свою работу 25 сентября.

«Наше видение выходит за рамки энергоснабжения и охватывает развитие коридоров зеленой энергии, что позволяет интегрировать возобновляемую энергию в региональные рынки и укреплять связность между Азербайджаном, широким регионом Южного Кавказа, Центральной Азией и Европой.

Наряду с традиционным энергетическим сектором, Азербайджан предлагает важные возможности в таких сферах с высокой добавленной стоимостью, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, возобновляемая энергетика, цифровые технологии, сельское хозяйство и пищевая промышленность, туризм, инфраструктура и другие, включая возможности восстановления и развития, возникающие на освобожденных от оккупации территориях. Особое значение придается проектам, привносящим передовые технологии, повышающим производительность, создающим квалифицированные рабочие места и укрепляющим нашу интеграцию в региональные и глобальные цепочки создания стоимости», — отмечается в обращении.

Президент Ильхам Алиев в своем обращении заявил: «Современная инфраструктура, промышленные парки, Алятская свободная экономическая зона и механизмы государственно-частного партнерства создают прочную основу для такого сотрудничества. Мы продолжим совершенствовать эти инструменты и создавать условия, позволяющие инвесторам с уверенностью реализовывать долгосрочные проекты».