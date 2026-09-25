В некоторых районах Азербайджана пройдут дожди с грозами

26 сентября в Азербайджане ожидается погода преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода будет преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер утром сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит: ночью - 18-21°, днем - 24-27° тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 50-60%.

В большинстве регионов Азербайджана погода также будет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди. Местами есть вероятность кратковременных ливней, гроз и града. Ночью и утром в горных районах возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в регионах: ночью - 18-21°, днем - 27-32° тепла; в горах ночью - 10-15°, днем - 19-24° тепла.