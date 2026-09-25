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Ильхам Алиев: Наступающий мир на Южном Кавказе создает новые возможности для сотрудничества и инвестиций

First News Media15:11 - Сегодня
Ильхам Алиев: Наступающий мир на Южном Кавказе создает новые возможности для сотрудничества и инвестиций

Наступающий мир на Южном Кавказе создает новые возможности для регионального сотрудничества и инвестиций.

Об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам начавшего работу 25 сентября 2-го Азербайджанского международного инвестиционного форума.

«Отрадно, что этот Форум вновь собирает в Баку представителей правительств, международных организаций, финансовых институтов, ведущих компаний, инвесторов и деловых кругов со всего мира.

В этом году темой Форума является «Восстановление доверия в фрагментированном мире: Южный Кавказ как опора глобальной связности и инвестиционной стабильности», что сегодня особенно актуально. Глобальные экономические отношения стремительно меняются, цепочки поставок претерпевают изменения, возникают новые транспортные, энергетические и технологические связи. В этих условиях стабильность, транспортная связность и надежные партнерские отношения приобретают все большее значение для инвестиций. Наступающий мир на Южном Кавказе создает новые возможности для регионального сотрудничества, транспортной связности, торговли и инвестиций, способствуя при этом углублению экономической интеграции и диверсификации», — отмечается в обращении.

«Экономика Азербайджана продемонстрировала высокую устойчивость в условиях глобальной неопределенности и геополитических вызовов. Экономическая диверсификация лежит в основе наших стратегических целей, а ненефтяной сектор стал ключевым двигателем экономического роста. С 2020 года реальный рост ВВП в ненефтяном секторе в среднем составлял 5 процентов в год, при этом объем ненефтяной промышленности вырос в полтора раза, а экспорт ненефтяной продукции почти удвоился. В результате доля ненефтяного сектора в ВВП в 2025 году достигла 72 процентов.

Эта динамика опирается на стабильную и предсказуемую деловую среду. Макроэкономическая стабильность, инвестиции и благоприятные условия для предпринимательства в нашей стране создают прочную основу для долгосрочного доверия инвесторов. Стратегическое географическое положение Азербайджана, транспортные и логистические возможности, хорошо развитая инфраструктура в экономических зонах, налоговые и таможенные льготы, а также механизмы государственно-частного партнерства и совместные инвестиционные фонды, созданные со странами-партнерами, открывают перед инвесторами широкие возможности для участия в устойчивых проектах и налаживания партнерских отношений, которые приносят технологии, капитал и экспертные знания всему региону», — говорится в обращении Президента Ильхама Алиева.

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