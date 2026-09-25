Азербайджан и Армения нарастили грузоперевозки: цифры удивляют

За год через территорию Азербайджана в Армению и из Армении было перевезено более 60 тысяч тонн грузов.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе панели «Средний коридор: раскрытие торгового, промышленного и транзитного потенциала», состоявшейся в рамках Второго международного инвестиционного форума.

По его словам, Азербайджан также поставил в Армению более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Мамедов отметил, что две страны продолжают работу над увеличением объемов двусторонней торговли.

Одним из важных направлений он назвал маршрут TRIPP (Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания). По словам замминистра, мультимодальный транзитный маршрут уже переходит от идеи к практической реализации.

Мамедов также сообщил о значительном прогрессе в развитии Зангезурского коридора, который также называют маршрутом TRIPP. На данный момент построено 95% автомобильной дороги и 75% железной дороги. Ожидается, что строительство обоих объектов завершится в первой половине следующего года. В Армении уже ведутся инженерные работы.