Зейналов: Риски закрытия Красного моря повышают значение Среднего коридора
Риски закрытия Красного моря для грузоперевозок повышают значение Среднего коридора.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.
По его словам, риски для грузоперевозок в Красном море показали важность Среднего коридора. Он отметил, что транспортировка нефти и газа по этому маршруту продолжается без перебоев.
Зейналов также подчеркнул, что поставки газа по трубопроводу и в дальнейшем будут иметь важное значение.
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