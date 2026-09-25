Пожар на складе с отходами шин локализован - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар, произошедший в Хатаинском районе, локализован.

Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС), в настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению огня.

14:36

В Хатаинском районе столицы, на территории «НЗС», вспыхнул пожар на складе, где были складированы отходы шин.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС), в настоящее время на территорию, где произошел пожар, привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Мероприятия по борьбе с огнем продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.