Эрдоган заявил о защите судоходства в Черном море

Власти Турции сосредоточены на обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море и в этой связи активно взаимодействуют с Россией и Украиной.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью американскому журналу Newsweek.

«Сегодня мы придаем особое значение безопасности в Черном море. Мы продолжаем взаимодействовать со сторонами, чтобы гарантировать, что боевые действия не коснутся гражданского судоходства, торговых путей и энергетической инфраструктуры», — указал он.

Эрдоган также заявил, что Турция готова внести свой вклад в возвращение сторон конфликта в Украине за стол переговоров, как только для этого появится политическая воля.