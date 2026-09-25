Президент Азербайджана: Наш подход к инвестициям выходит за рамки простого привлечения капитала

Наш подход к инвестициям выходит за рамки простого привлечения капитала.

Об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам начавшего работу 25 сентября 2-го Азербайджанского международного инвестиционного форума.

«Мы ценим технологии, экспертные знания, инновации и доступ к новым рынкам, а также стремимся к партнерствам, которые создают устойчивую ценность для инвесторов, одновременно укрепляя модернизацию и конкурентоспособность экономики Азербайджана. 2-й Азербайджанский международный инвестиционный форум служит важной платформой для развития этих партнерских отношений», - отмечается в обращении.

В обращении также подчеркивается, что результаты 1-го Азербайджанского международного инвестиционного форума наглядно продемонстрировали растущий интерес к Азербайджану. «В прошлом году были подписаны инвестиционные соглашения на сумму свыше 10 миллиардов долларов США, из которых более 7 миллиардов пришлось на ненефтяной сектор. В этом году география участия еще более расширилась: на форуме представлены международные организации, инвесторы и ведущие компании в еще большем количестве, что свидетельствует как о доверии к Азербайджану, так и о растущем экономическом значении всего региона в целом. Ожидаю, что в рамках 2-го Азербайджанского международного инвестиционного форума будут запущены значимые инвестиционные проекты с участием международных инвесторов и компаний-партнеров», - говорится в обращении.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что обсуждения в Баку приведут к появлению конкретных инициатив и налаживанию долгосрочного сотрудничества, способствуя укреплению экономических связей, расширению интеграции и общему процветанию во всем регионе.