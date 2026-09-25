Квалификация Кими Антонелли завершена после аварии в Баку – ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Квалификация Гран-при Азербайджана Формулы-1 завершилась досрочно для пилота Mercedes Кими Антонелли.
Итальянец столкнулся с барьерами на первом повороте, после чего не смог продолжить сессию - квалификация для Антонелли завершена.
Antonelli: "I hit the wall"
Heavy contact at Turn 1 for the championship leader #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Y3PXYiOonQ — Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Antonelli's qualifying is over ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/nLFGtE3OXt — Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Kimi has parked up and is sitting behind the barriers #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SBumfzvnCN — Formula 1 (@F1) September 25, 2026
⏪ Rewind to Antonelli's moment at Turn 1 that ended his qualifying#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3Nee1nEO7D — Formula 1 (@F1) September 25, 2026
16:00
В Баку, который уже в десятый раз принимает Гран-при Азербайджана Формулы 1, дан старт квалификации.
Отметим, что в F1 квалификация - это отдельная сессия, которая проводится перед гонкой и определяет порядок старта пилотов на решетке в основном заезде; чем лучше результат в квалификации, тем ближе к началу стартует гонщик.
Подчеркнем, что на трассах F1 обгонять сложно, поэтому стартовая позиция имеет огромное значение - первый стартует тот, кто показал самое быстрое время круга в квалификации.
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