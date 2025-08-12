Джиган с детьми знакомится с Баку: От Ичеришехер до Малой Венеции - ФОТО - ВИДЕО

Российский рэпер Джиган, отдыхающий в Баку на курорте у моря, провёл насыщенный день в столице Азербайджана вместе с детьми.

Артист с семьей прогулялся по Приморскому бульвару, посетил Малую Венецию, сделал фото у памятника легендарному азербайджанскому артисту Муслиму Магомаеву, заглянул в исторический центр азербайджанской столицы - Ичеришехер, где ознакомился с достопримечательностями и побывал на месте, где снималась знаменитая сцена «Черт побери» культовой комедии «Бриллиантовая рука».

Отметим, что во время прогулки по Баку рэпер легко общался с прохожими и охотно фотографировался с поклонниками.

Своё путешествие по городу Джиган запечатлел в Instagram, сопроводив фото и видео подписью: «С любовью из Баку!» с изображением сердца и флага Азербайджана.

