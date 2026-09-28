Вучич передал полномочия президента Сербии Ане Брнабич

Александар Вучич передал обязанности президента Сербии и.о. спикера Народной скупщины (однопалатного парламента) страны Ане Брнабич.

"Я буду хранить это место, пока народ не изберет нового президента", - отметила Брнабич в ходе церемонии передачи президентских регалий.

Вучич объявил о своей отставке 27 сентября. По сербской конституции, выборы нового главы государства должны пройти не позднее 27 декабря.

Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и станет ее кандидатом в премьеры. Основным оппонентом СПП станет объединение "Студенческий список" во главе с 56-летним кардиологом из Нови-Сада Илией Срдановичем.

Источник: ТАСС