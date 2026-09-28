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Общество

В Пакистане гражданка Азербайджана подверглась групповому изнасилованию

Редакция 1news12:03 - Сегодня
В Пакистане гражданка Азербайджана подверглась групповому изнасилованию

В Пакистане 20-летняя гражданка Азербайджана обратилась в полицию с заявлением о том, что трое неизвестных мужчин совершили в отношении неё сексуальное насилие, отвезя её в неизвестное место под предлогом подвезти.

Согласно полицейскому отчёту, заявительница по имени Диана, жительница Баку, приехала в Пакистан 15–20 дней назад с деловыми целями.

Она сообщила полиции, что 25 сентября к ней подошли две неизвестные женщины и пригласили на ужин в неизвестное кафе, где находились трое неизвестных мужчин. По её словам, позже мужчины предложили прокатиться и отвезли её в неизвестную квартиру.

Женщина заявила, что мужчины подмешали ей седативное средство, после чего все трое подвергли её групповому изнасилованию.

Согласно тексту жалобы, 26 сентября подозреваемые высадили её возле аэропорта, после чего скрылись. Она также заявила, что нападавшие забрали её дорогостоящие мобильные телефоны.

Представитель полиции Лахора заявил, что личности подозреваемых установлены и в ближайшее время они будут задержаны. Автомобиль, предположительно использовавшийся для похищения женщины, был найден в доме родственника главного подозреваемого. В полиции отметили, что в настоящее время проводятся дальнейшие процессуальные действия.

Источники: The News International и Geo.TV

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