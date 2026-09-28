«Убил маму на глазах у сестры, а теперь отбирает наследство»: Дочь Тюркан Гюндуз обвиняет осужденного отчима

Халиме, дочь пластического хирурга Тюркан Гюндуз, убитой в мае 2023 года в дачном доме в поселке Новханы Абшеронского района, жалуется на своего отчима.

Как сообщает Qafqazinfo, она записала видеообращение, в котором заявила, что совершивший убийство и находящийся ныне в заключении отчим Мухаммет Гюндуз беспокоит ее и пытается отобрать имущество, оставшееся от матери.

Девушка опубликовала видео со слезами на глазах, рассказав, что получает медицинское образование и что ее единственный источник дохода - деньги от аренды этого имущества:

«Я не знаю, оплакивать ли мне смерть мамы на протяжении трех лет или учиться в институте. Не знаю, смогу ли я окончить учебу так, как хотела мама, и стать благородным врачом в Азербайджане, - я не могу этого сделать. Потому что они не дают (редакция: имеется в виду ее отец Мухаммет Гюндуз и его дочь от первого брака Бюшра): они вламываются в сдаваемую мной квартиру, через адвоката беспокоят моих арендаторов. Где я должна зарабатывать деньги? У меня два источника дохода: из Турции и Азербайджана. Но они не позволяют.

Мало того, что он убил мою маму и причинил мне невыносимую боль, он теперь хочет прибрать к рукам оставшееся от нее наследство на имя своей дочери (редакция: имеется в виду сводная сестра Сибель Гюндуз). И это при том, что он убил маму прямо на глазах у моей маленькой сестрички, она видела всё и месяцами не могла говорить от страха. И теперь они жалеют для нас даже деньги, которые мы получаем от аренды оставшегося от мамы имущества».

Заявительница также отметила, что имущество, приобретенное в период брака ее матери и отчима, было разделено несправедливо.

Отметим, что Тюркан Гюндуз была квалифицированным пластическим хирургом и колопроктологом. Она работала в ряде известных клиник, в том числе в больнице «Acıbadem» в Турции, а ее последним местом работы была клиника «City Hospital» в Баку.

Сообщается, что Мухаммет Гюндуз занимался предпринимательской деятельностью, они состояли в браке в течение 14 лет до трагедии.

За совершенное преступление Мухаммет Гюндуз приговорен к 17 годам лишения свободы.

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