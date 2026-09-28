Министры обороны ЕС не смогли договориться о передаче Киеву ракет Patriot
Министры обороны ЕС не смогли договориться о передаче Киеву оставшихся у отдельных стран сообщества запасов ракет Patriot в обмен на будущие поставки.
Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны Евросоюза.
"Никаких новых решений о передаче ракет не принято сегодня", - сказала Каллас. По ее словам, у ЕС осталась последняя опция, что отдельные страны Евросоюза "передадут оставшиеся запасы Украине, чтобы затем получить новые поставки, оплаченные из фонда военного финансирования Украины на 90 млрд евро".
Источник: ТАСС
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